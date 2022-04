La carn, la verdura i la fruita, els productes que més han pujat en l’últim mes

Menjar cada cop és més car. És un dels titulars que es pot extreure de la pujada de l’IPC del mes de març al Principat. L’Índex de Preus del Consum va augmentar, respecte al mateix mes de l’any passat, en un 4,9%, confirmant una pujada de preus generalitzada. Des del gener del 2022, l’IPC acumulat s’ha disparat en un 2,5%, motivat, especialment, per la pujada del preu de l’energia, carburants, però també dels aliments.



Agafant com a referència els subgrups, els quals permeten conformar l’IPC general, els aliments i begudes no alcohòliques se situen com a un 5% més cars que