Giorgi Dzhishkariani guanya la vuitena edició del Solo Sax Competition

Giorgi Dzhishkariani, de nacionalitat georgiana i de 21 anys, ha estat el guanyador de la vuitena edició del Solo Competition de l'Andorra Sax Fest, que va disputar la final ahir divendres a la tarda al Centre de Congressos, segons informa l'organització en un comunicat. L'any passat Dzhishkariani va quedar segon al SOLO competition sax. Així, van ser sis els finalistes que es van disputar la victòria en aquest últim dia de concurs de l'edició d'enguany.L'obra escollida era una nova composició que s'ha creat especialment per aquesta competició i que va fer l'estrena ahir a escala mundial. Es tracta de "Straight Ahead" de Jean-Denis Michat. Els finalistes van estar acompanyats per l'ONCA dirigida per Àlex Sansó.En aquest sentit, el primer premi atorgat va ser un saxòfon Alt SELMER PARIS Supreme, ofert per SELMER PARIS, 3.000 euros, les despeses pagades d'una setmana i recital de saxòfon i piano durant l'Andorra Sax Fest del 2023, un recital de saxòfon i orgue durant el Cicle de concerts del Festival Internacional d'Orgueu d'Andorra de la temporada 2022, i ser membre del jurat al Concurs Internacional d'Andorra de Joves Saxofonistes 2023 durant l'Andorra Sax Fest del 2023, segons informa l'organització. El segon premi van ser 2.500 euros i el recital de saxòfon i Quartet de Corda durant el cicle de concerts de Colors de Música d'Escaldes-Engordany el juliol i agost d'enguany. El tercer premi van ser 2.000 euros i el quart, cinquè i sisè guardó va ser de 1.000 euros.