Vallnord Pal Arinsal tanca la temporada dilluns amb forfet gratuït

Actualitzada 14/04/2022 a les 16:58

Vallnord- Pal Arinsal afronta els últims dies de la temporada que conclou dilluns i que acabarà com és habitual amb una jornada de forfet gratuït. El domini esquiable massanenc ha informat que aquest cap de setmana tindrà obertes els 85% de les pistes i el 100% dels remuntadors, tot i que el giny Josep Serra d'Arinsal tindrà horari reduït.L'estació té gruixos de 90 centímetres a les cotes baixes i arriba als 130 centímetres en les zones més altes i ofereix 11 activitats als clients a més de mantenir oberts 13 establiments de restauració. Els petits tindran una oferta especial ja que diumenge a Pal i dilluns a Arinsal entre les 10 i les 15 hores hi haurà un conill esquiant per les pistes que repartirà xocolates i ous als infants.