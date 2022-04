Salut retira l'obligatorietat de dur la mascareta a les cases pairals

Actualitzada 14/04/2022 a les 06:16

El consell de ministres, en l’estrena d’Albert Font com a ministre de Salut, ha aprovat un nou relaxament de les mesures preventives per fer front a la covid-19, quinze dies després de l’aixecament de l’obligatorietat de dur mascaretes en espais interiors en la majoria de casos. “Vist que els canvis no han repercutit en un augment dels casos diaris”, va dir ahir el portaveu de l’executiu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, ha donat llum verd a una nova flexibilització de les mesures preventives. Així, els visitants a centres sanitaris i sociosanitaris ja no caldrà que utilitzin FFP2 i podran accedir-hi amb mascareta quirúrgica. La protecció FFP2 només serà necessària entre el personal assistencial.D’altra banda, s’elimina l’obligatorietat de dur la mascareta per als usuaris de les cases pairals. També deixa de ser necessari el control d’accés amb certificat covid en tots els supòsits que quedaven: ja no caldrà per entrar ni a les residències sociosanitàries, ni a les llars residencials, ni als centres de dia ni cases pairals.Finalment, el nou decret també recull una simplificació de la periodicitat dels cribratges per al personal de les residències sociosanitàries i dels centres de dia, i s’eliminen els cribratges als usuaris de les cases pairals.El consell de ministres també va aprovar sol·licitar al Consell General una nova pròrroga de dos mesos per facultar el Govern a establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública durant la pandèmia. L’actual permís finalitza a principi del mes de maig.Jover va informar ahir que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia és de 40.709 persones i es registren un total de 39.999 altes. El total de defuncions fins a la data és de 153. Actualment hi ha 557 casos actius, tres persones resten ingressades a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i dues a l’UCI, una amb ventilació mecànica. Pel que fa a la població escolar, hi ha una aula en vigilància passiva. Ja s’han administrat 156.573 vacunes (58.076 primeres dosis, 57.398 segones i 41.099 terceres).