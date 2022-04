Núria Roca és la nova directora de comunicació corporativa de Crèdit Andorrà

Crèdit Andorrà ha nomenat Núria Roca com a directora de comunicació corporativa, màrqueting i nous canals del grup, segons va fer públic ahir l’entitat.



El grup bancari va detallar que Roca liderarà les estratègies de comunicació i màrqueting del Grup Crèdit Andorrà “consolidant el seu posicionament, tant a Andorra com en l’àmbit internacional, i reforçant el full de ruta digital i de nous canals de relació amb el client”. Roca és llicenciada en administració i direcció d’empreses per la Universitat de Barcelona i té un màster en mercats financers per la mateixa universitat, així com un postgrau en direcció de màrqueting