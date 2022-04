Grandvalira tanca la temporada amb una sessió de DJ Claptone

L’actuació del misteriós productor que amaga la identitat tindrà lloc dissabte a l’Abarset

Grandvalira ha programat diverses actuacions a l’Abarset durant aquesta Setmana Santa amb l’objectiu de celebrar el final de la temporada d’esquí. En aquest sentit, l’estació va informar ahir que l’última d’aquestes sessions musicals, que tindrà lloc dissabte 16 d’abril –dos dies abans del tancament de l’estació–, estarà protagonitzada per Claptone, un dels artistes més misteriosos del panorama musical actual.



Claptone està especialitzat en els gèneres house i tech house i és reconegut mundialment per dur una màscara daurada d’estil metge de la pesta durant les seves actuacions per intrigar el públic i mantenir la seva identitat al marge. De fet, actualment