El text s’elaborarà “de forma transversal” i s’espera tenir-lo en unes dotze setmanes

El consell de ministres va aprovar ahir l’adjudicació de l’assessorament del redactat de l’avantprojecte de llei per al cultiu del cànnabis al bufet català Roca Junyent, segons va informar el ministre de Finances, Eric Jover, en roda de premsa. “És una oportunitat econòmica per al país però sabem que hi ha riscos que estan vinculats, per això cal ser prudents”, va assegurar Jover, que també va explicar que l’objectiu és afavorir la inversió privada en la indústria del cànnabis utilitzat en cosmètica i en farmàcia. El ministre ja va advertir que “el Govern d’Andorra està en contra de l’ús recreatiu