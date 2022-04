Dos andorrans guanyen el Solo Youth Competition del Sax Fest

Actualitzada 14/04/2022 a les 19:28

Els andorrans Cristel Villaró i Martí Solanelles han guanyat avui el Solo Youth Competition de l'Andorra Sax Fest en les categories A i B, respectivament. Elisenda Gallardo ha quedat segona a la categoria B. El també andorrà Pere González ha estat subcampió de la categoria C i ha guanyat una beca d'estudis a l'Institut de la Música d'Andorra la Vella, atorgada pel comú de la capital.La cinquena edició del concurs per a infants i joves s'ha desenvolupat aquest matí al Centre de Congressos i ha comptat amb 26 participants, cinc d'ells andorrans i estudiants de l'Institut de la Música.Els aspirants a la categoria A, amb infants de fins a 10 anys, han tocat Chanson dans la rue de Francine Aubin i la guanyadora ha estat obsequiada amb 110 euros en vals de compra en establiments musicals. Els participants a la categoria B, fins als 12 anys, han interpretat Poême de Toni Gibert i el guanyador s'ha emportat un val de 130 euros. D'altra banda, els joves que han participat en la categoria C, fins als 15 anys i amb la victòria de la portugesa Leonor Dias, han interpretat Le samurai noir de Sofiane Messabih i la guanyadora ha rebut un premi de 300 euros en vals de compra.Finalment, en la màxima categoria del Solo Youth Competition, amb la participació de joves fins a 18 anys, el rus Dmitry Pinchuk n'ha estat el guanyador. Els aspirants han tocat una nova composició de Jordi Griso feta expressament per aquesta ocasió, Andsax. El guanyador ha estat guardonat amb 2.250 euros en vals de compra, diversos accessoris per al saxòfon i una actuació per a la propera edició del festival.