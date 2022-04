Coopalsa porta a la Batllia la reclamació econòmica per la integració tarifària

El Govern no va contestar a la sol·licitud de la companyia per la compensació pendent

La Batllia ha admès a tràmit la demanda interposada per Coopalsa, la concessionària de cinc de les set línies de transport públic interurbà, en què reclama al Govern la compensació pendent per la posada en marxa de la integració tarifària, l’opció que permet al viatger usar un mateix bitllet per a diferents desplaçaments sempre que es vagi en la mateixa direcció i no se sobrepassi un termini de temps des que es baixa d’un autobús i es puja a un altre que oscil·la entre els 60 i els 90 minuts en funció de la zona tarifària. Tal com va recordar