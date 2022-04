L’executiu aprova una modificació del tribut perquè totes les empreses que generin beneficis hagin de “contribuir a l’esforç que fa l’Estat”

Les empreses del Principat pagaran, a partir de l’exercici fiscal del 2023, com a mínim un 3% de l’impost de societats. Així ho va aprovar ahir el Govern, en la reunió del consell de ministres, que va donar el vistiplau al projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i modificació d’altres normes tributàries i duaneres. És a dir, una reforma del sistema fiscal que entrarà en vigor el 2023, però que no repercutirà en els pagaments dels tributs fins al 2024, i que farà que totes les empreses que tributin al país hagin de

