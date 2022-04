Vania da Costa, presidenta del Grup de Folklore Casa de Portugal

Actualitzada 13/04/2022 a les 12:19

El Grup de Folklore Casa de Portugal va renovar el passat 2 d'abril la junta directiva amb la incorporació de Vania da Costa Novais com a nova presidenta, segons informa l'entitat en un comunicat. Da Costa, que des del 2011 n'era la vicepresidenta, substituirà a Tomàs Pires, que va ostentar el càrrec des del 2010. L'assemblea general també va oficialitzar la incorporació de Luis Mário Novais com a vicepresident, José Luis Carvalho com a secretari i director artístic, Patrick Ferreira com a tresorer i Lurdes da Silva, Anna Sofia Pimenta, Mireia Medeiros i Cami Medeiros com a vocals.El nou equip directiu assegura que continuarà donant continuïtat al treball de promoció de la cultura tradicional portuguesa al Principat, amb l'organització el 30 d'abril del festival de folklore al centre de congressos de la capital i la seva participació en la diada de la diversitat cultural el 21 de maig. A més el dia 3 de juliol hi ha prevista l'organització de la setena edició del mercat tradicional 'O Feiräo'.