Un 1,6% dels infants d'entre 5 i 11 anys tenen la doble pauta

Actualitzada 13/04/2022 a les 06:03

La vacunació infantil contra la covid va arrencar el 4 de febrer i dos mesos i escaig després el balanç és discret. Segons les dades facilitades ahir pel Govern, s’han vacunat 178 infants d’entre 5 i 11 anys, entre els quals alguns tenen només una dosi i d’altres la pauta completa.Percentualment, un 1,57% dels nens i nenes d’aquest grup d’edat tenen el doble vaccí i un 3,4% s’han inoculat la primera dosi. Sobre les dades, des de l’executiu van recordar que es tracta d’una vacuna voluntària i que, a més, es va aconsellar a les famílies que ho tractessin amb el metge referent i que valoressin el risc-benefici. Tanmateix, van recordar que un nombre important d’infants van contreure la malaltia en una sisena onada que va arrencar a les escoles i que, per tant, molts tenen immunitat natural.La cobertura vacunal és molt més àmplia en la següent franja d’edat, la de menors d’entre 12 i 15 anys. Les dades actualitzades reflecteixen que se n’han vacunat 2.272. Sobre el total de menors d’aquesta franja d’edat, pràcticament un 65% tenen la pauta completa i un 67,51% s’han posat la primera dosi.Quant als majors de 16 anys, la cobertura de la doble dosi s’acosta al 84% de la població d’aquesta edat, mentre que un punt per sobre, fregant el 85%, hi ha els que ara per ara s’han posat la primera injecció.