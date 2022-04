Salut suma 381 contagiats de covid en una setmana

Actualitzada 13/04/2022 a les 17:50

La incidència de la covid ha augmentat l'última setmana amb una pujada dels positius i dels casos actius. El ministre Portaveu ha informat que s'han notificat 381 contagis des de dimecres passat que incrementen fins a 40.709 el total d'infeccions des del març del 2020 dels quals hi ha 557 persones actualment afectades pel virus. Una xifra que representa un creixement de 84 afectats en comparació amb el total de la setmana anterior.El nombre d'hospitalitzats per la infecció continua en 5 pacients com hi havia dimecres passat amb la diferència que ara hi ha només un contagiat amb ventilació mecànica dels dos que hi ha a l'UCI. Els altres tres ingressats a l'hospital es troben a habitacions de planta i la xifra de defuncions per la covid es manté estabilitzada en 153 òbits, segons ha detallat Eric Jover.L'evolució a la baixa de molts indicadors de la pandèmia ha portat el Govern ha aprovar l'aixecament de restriccions sobre l'ús de les mascaretes als interiors dels centres sanitaris, sociosanitaris i a les llars de jubilats i a augmentar la periodicitat dels cribratges que passen a ser setmanals i no de dos per setmana com fins ara. Jover ha destacat que tot i aquesta millora el Govern ha decidit tornar a demanar al Consell General l'autorització per prorrogar la facultat d'establir les restriccions i mesures previstes en les lleis de seguretat pública i en la de sanitat. El ministre ha recalcat que l'executiu vol "tenir la capacitat si mai fos necessari tornar a activar mesures restrictives per la pandèmia".