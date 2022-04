L'augment de preus i els refugiats tornen a omplir la botiga solidària

Es van atendre 379 persones la setmana passada, 120 procedents de la guerra

La botiga solidària de la Creu Roja es torna a omplir. L’entitat va atendre la setmana passada prop de 400 persones que es van acostar a recollir menjar, productes d’higiene o neteja, entre d’altres. D’aquestes, 120 persones són refugiats que es troben al Principat, ja que l’entitat va registrar 43 famílies ucraïneses que van acudir per demanar ajuda. De fet, des de Creu Roja Andorrana reconeixen que hi ha hagut un increment arran del conflicte bèl·lic per les persones que arriben d’Ucraïna, però també expliquen que s’ha notat l’arribada de famílies residents al país que estan patint l’augment de preus.