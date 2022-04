Govern autoritza la residència de 210 ucraïnesos i escolaritza 62 menors

Actualitzada 13/04/2022 a les 18:39

El Govern ha rebut 231 peticions d'autoritzacions de desplaçats d'Ucraïna en el marc de la llei de protecció i acollida temporal a refugiats. Un total de 210 persones ja han obtingut el permís de residència i treball al Principat i la resta estan pendents de la visita mèdica per completar els tràmits o de vacunar-se contra la covid per complir els requisits sanitaris contra el virus fixats pel Govern, segons l'actualització que ha fet aquesta tarda Eric Jover.Les mesures d'acollida han portat a l'escolarització ja de 62 menors procedents d'Ucraïna. El Govern té identificats 90 infants que figuren al registre d'Afers Exteriors, tot i que Jover ha precisat que no tots estan ja a Andorra perquè alguns finalment potser no vindran i altres estan en trànsit. El ministre ha assenyalat que amb la voluntat de facilitar al màxim la integració d'aquests refugiats i com que un dels aspectes més importants és que aprenguin català el departament de Política Lingüística està preparant formacions que es començaran a impartir després de Setmana Santa.El ministre ha especificat que les ajudes d'Afers Socials s'han concretat ja en l'atorgament de 84 ajudes per cobrir necessitats bàsiques, 65 targetes de prepagament per fer servir a centres comercials, 67 targetes de transport públic i 85 targetes d'Andorra Telecom. El Govern ha derivat 37 nuclis familiars a la Creu Roja i 48 a Càritas.Jover ha anunciat que no s'ha trobat cap actiu titularitat d'empresaris o societats de Rússia o Bielorússia al país que s'hagi de bloquejar i que el consell de ministres ha aprovat avui un nou decret de sancions internacionals per bloquejar actius d'empreses i persones de Rússia i Bielorúsia per actualitzar l'última llista de la Unió Europea arran de la invasió a Ucraïna. El llistat s'ha ampliat amb la inclusió de 217 persones físiques i 18 persones jurídiques en consonància amb les mesures que aplica el conjunt de països europeus després de la descoberta dels crims de les tropes russes.El ministre ha remarcat que la voluntat d'Andorra en aplicar aquestes sancions als empresaris i societats russes i bielorusses és afegir un gra de sorra perquè les autoritats de Moscou acabin amb les accions bèl·liques i recondueixin el conflicte cap a la pau. I ha reiterat que ja es preveia que no hi hagués impacte directe de les sancions però que s'ha volgut evitar "un risc reputacional" perquè els empresaris i societats amb actius bloquejats en altres països fessin servir Andorra com a plataforma per el·ludir les mesures de càstig.