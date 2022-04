El bufet Roca Junyent redactarà la llei per al cultiu del cànnabis

C. N.

Actualitzada 13/04/2022 a les 20:21

El consell de ministres ha aprovat aquesta tarda l'adjudicació de l'assessorament del redactat de l'avantprojecte de llei per al cultiu del cànnabis al bufet Roca Junyent, segons ha informat el ministre Portaveu Eric Jover en roda de premsa. L'executiu remarca que l'objectiu és afavorir la inversió privada en la indústria del cànnabis utilitzat en cosmètica i en farmàcia, un element "transversal que és una oportunitat econòmica", segons el ministre. Tot i això insisteix que "cal ser prudents", perquè pot comportar "riscos que afectin la repercussió del país". L'adjudicació segueix l'estratègia definida pel Govern en el full de ruta Horitzó23.La llei serà elaborada de forma transversal pel bufet català Roca Junyent i en cooperació amb els possibles implicats, segons el ministre, i el model preveurà la participació del sector ramader del Principat per impulsar la seva diversificació.Tanmateix, el ministre Jover ha anunciat que les eleccions del consell d'administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) seran el dia 22 de juny. La campanya electoral s'iniciarà l'11 de juny i s'acabarà el dia 20. Els col·legis electorals s'obriran de les vuit del matí a les nou del vespre, d'altra banda, el vot per dipòsit s'obrirà el 13 de juny i s'acabarà el 21.Les llistes electorals es podran consultar a partir del 25 d'abril a les oficines de la CASS, mentre que la presentació de candidatures es pot formalitzar a la mateixa seu fins a l'11 de maig..