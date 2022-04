Reforma fiscal perquè les empreses amb beneficis paguin l'impost de societats

Actualitzada 13/04/2022 a les 19:19

Govern ha aprovat la modificació legislativa de règim fiscal de l'impost de societats que obliga les empreses amb beneficis a aportar com a mínim un 3%, segons ha informat el ministre Eric Jover a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Segons el ministre, fins ara era legal que empreses que generessin beneficis no aportessin res a les arques del Principat, raó per la qual a partir de l'exercici fiscal del 2023, que és quan es posarà en marxa, hauran d'aportar un mínim del 3%.Jover ha especificat que de les més de 7.000 empreses actives al Principat, un miler es veuran afectades per aquesta reforma i recorda que les societats que no tenen beneficis seran absents d'aquesta obligatorietat. L'executiu també ha modificat i incorporat noves deduccions, com la d'un 2% per projectes de digitalització, deduccions de fins a 3.500 euros a empreses que contractin a majors de 55 anys, menors de 25 o persones amb discapacitats reconegudes, i inclou per primera vegada una deducció del 2% per mecenatges o esponsoritzacions a fundacions o associacions sense ànim de lucre de l'àmbit cultural, social i esportiu. En aquest últim cas el pressupost s'incrementarà fins al 4% en esdeveniments d'especial interès públic. En referència a la renda d'habitatges, Govern inclou una reducció de la base de tributació del 2% en ingressos procedents de l'arrengament d'habitatge en residència habitual i permanent a Andorra amb una renda inferior als 900 euros mensuals.Jover ha remarcat que els principals objectius d'aquesta reforma són millorar la capacitat de recaptació del Govern, així com millorar la "resiliència financera" en curt termini; simplificar i corregir el sistema fiscal andorrà, i avançar en l'homologació internacional i de compliment dels compromisos internacionals.En referència a l'homologació, l'executiu fixa que les despeses que no superin els 50.000 euros no podran deduir, amb alguns sectors externs a la norma com bancs, assegurances i empreses aïllades. D'altra banda, i amb la finalitat de simplificar l'impost de societat, el Govern busca la derogació de l'impost de plusvàlues i que aquest es pugui fer a través de normes fiscals que ja són existents. Tanmateix, hi haurà unes normes objectives que fixaran quines persones han de passar per l'IRPF o l'IRPF d'activitats econòmiques. El Govern també oferirà a les empreses la capacitat de generar devolucions després de cada moment de liquidació, mentre que actualment es fa només un cop a l'any. Jover preveu que aquesta serà una modificació "molt benvinguda" pel teixit empresarial.