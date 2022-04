Els banders treballen amb un dron per crear censos i la gestió de la fauna

Actualitzada 13/04/2022 a les 06:19

Els banders van fer públic ahir un vídeo a les xarxes socials per mostrar com van treballar amb un dron. El cos d’agents de medi ambient va remarcar en el seu compte de Twitter que treballar amb les noves tecnologies “ens fa més eficaços en les nostres funcions”. En aquest sentit, l’aparell es va fer servir per a les tasques que fan de gestió de la fauna salvatge, la vigilància de caça i pesca, els censos d’animals, la feina de prevenció, i protecció i conservació de les espècies per la biodiversitat d’Andorra. Les imatges enregistrades amb l’aparell de vol no tripulat mostren isards a la muntanya, entre d’altres.