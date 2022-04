Eliminada la mascareta per als usuaris de les cases pairals

Actualitzada 13/04/2022 a les 10:50

El Govern va aprovar dilluns l'aixecament d'algunes de les restriccions vigents per la pandèmia que afecten l'ús de mascaretes a interiors que deixa de ser necessari a les cases pairals. La decisió es va adoptar perquè "els indicadors epidemiològics i sanitaris segueixen mostrant una millora en l'evolució de la pandèmia que permet la flexibilització de les mesures existents", segons s'argumenta al decret publicat al BOPA aquest matí.L'eliminació de mesures entra en vigor demà i comporta la retirada de la protecció facial per als usuaris de les llars de jubilats i "el canvi de l'obligatorietat de fer servir la mascareta FFP2 per l'ús de la mascareta quirúrgica en les visites a persones ingressades en centres sanitaris i sociosanitaris, i en l'assistència als centres sanitaris", recull el decret. Salut suprimeix la necessitat de controlar amb certificat covid l'accés de visites a residències assistides sociosanitaris i llars residencials i també per als centres de dia i les cases pairals.L'ús de mascareta continua sent obligatori en espais interiors per al personal dels centres sociosanitaris per a gent gran i persones amb discapacitat, centres de dia, cases pairals i casals d'avis i també per a les visites a persones ingressades a l'hospital, a residències i per assistir a centres sanitaris. Salut recomana que es mantingui la protecció facial en interiors per a les persones que "per edat, perquè presenten factors de risc o perquè no estan immunitzades, són especialment vulnerables a la infecció per SARS-CoV-2, i també per a les persones en contacte amb persones vulnerables". I també en el cas de les persones que presentin símptomes respiratoris o estar en vigilància passiva per ser contacte d'un cas positiu de covid.La revisió de mesures sanitàries afecta a més a la periodicitat dels cribratges a les residències, centres de dia i cases pairals. El ministeri estableix que el personal dels centres sociosanitaris per a gent gran i discapacitats i els usuaris s'han de sotmetre a un test ràpid d'antígens cada setmana. A l'hospital i els centres sanitaris ha de ser la direcció del centre qui fixi el tipus de cribratge i la periodicitat amb la qual s'han de fer per als professionals que hi treballen.Les visites a les residències es permeten per a un màxim de dues persones de manera simultània i amb l'obligació de fer un test ràpid d'antígens, que proporcionarà el ministeri de Salut. I també s'ha de tenir un resultat negatiu a la covid per endur-se un usuari de sortida d'una residència.