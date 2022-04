Dos museus del Principat s'apunten al joc de la recerca dels ous de Pasqua

Actualitzada 13/04/2022 a les 06:17

L’àrea de Museus i Monuments organitza, dissabte vinent, una activitat especial amb motiu de la Setmana Santa. Es tracta de la recollida d’ous de Pasqua, que estaran amagats, i que els infants hauran de buscar entre els amagatalls del Museu Nacional de l’Automòbil i del Museu Casa d’Areny-Plandolit, segon va informar ahir el Govern en una nota de premsa. Així, els visitants hauran de buscar els ous de colors amagats a les sales dels museus, fent servir la vista però també l’enginy. Per trobar-los hi haurà pistes visuals i escrites repartides per les diferents sales dels dos recintes. En aconseguir-los tots, els participants rebran ous de xocolata com a premi. L’activitat, que ha estat pensada per a tots els públics, es durà a terme dissabte vinent en dues sessions: la primera, de les deu del matí a les dues de la tarda, i la segona, de les tres a les sis de la tarda. Per participar-hi cal adquirir l’entrada a la taquilla d’accés al museu.