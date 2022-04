Detingut un francès amb 270 cartons de tabac d'Andorra

Tabac comissat en una altra detenció per contraban

Un home resident de París va ser detingut diumenge al departament francès d'Ariège per contraban de tabac d'Andorra, segons informa el mitjà gal La Depeche. L'arrestat està condemnat a vuit mesos de presó i una multa de més de 27.000 euros per transportar 270 cartons de tabac del Principat. L'home circulava en moto per la Nacional 20, en sentit Andorra-Foix, quan va ser aturat en una rotonda a Tarascon-sur-Ariège. En el corresponent control policial els agents van trobar unes 54.000 cigarretes a l'interior del vehicle.