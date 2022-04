Crèdit Andorrà nomena Núria Roca directora de comunicació corporativa

Actualitzada 13/04/2022 a les 19:17

Crèdit Andorrà ha fet públic aquesta tarda el nomenament de Núria Roca com a directora de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals del Grup. Roca havia estat els últims tres anys responsable de màrqueting i comunicació de Vall Banc i l'entitat destaca que compta amb més de vint anys d’experiència en aquests àmbits de gestió.El grup bancari explica que Núria Roca liderarà les estratègies de comunicació i màrqueting del Grup Crèdit Andorrà "consolidant el seu posicionament, tant a Andorra com en l’àmbit internacional, i reforçant el full de ruta digital i de nous canals de relació amb el client". I especifica que la nova directora és llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona i té un màster en mercats financers per la mateixa Universitat i un postgrau en Direcció de Màrqueting per la Universitat Oberta de Catalunya.