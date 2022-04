Coopalsa porta a la Batllia la compensació per la integració tarifària

Actualitzada 13/04/2022 a les 14:03

La Batllia ha admès a tràmit la demanda interposada per la UTE Coopalsa contra el Govern reclamant el "restabliment de l'equilibri econòmic financer" de la concessió. La companyia de transport públic ha portat la qüestió a la justícia després que l'executiu no contestés la sol·licitud que van adreçar-li en primera instància. El que es reclama en aquest cas és la compensació econòmica per la integració tarifària, una opció que permet a l'usuari usar un mateix bitllet per a diferents desplaçaments d'una mateixa zona tarifària si no ha transcorregut entre una hora i una hora i mitja (depèn de la zona) entre que deixa un bus i puja a un altre. Es tracta d'una opció que l'executiu va incorporar un cop es va posar en marxa les noves concessions del transport públic, el setembre del 2019, però que no estava inicialment prevista en el concurs per a la licitació de les línies. El gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, ha assenyalat que "han passat dos anys i mig i no s'ha aclarit aquesta situació" i com que no hi ha hagut contesta del Govern s'ha acudit a la justícia. Indica, però, que l'acció judicial no vol dir que no hi hagi opció de negociació.