Cada plaça del CREI tindrà un cost de 269 euros per dia

L’ingrés al servei d’internament l’ha d’autoritzar un batlle

Afers Socials fixa en 269,42 euros per dia per adolescent el preu de cada plaça d’atenció d’internament del Centre residencial d’educació intensiva (CREI) que s’ha habilitat als espais de l’antiga residència Solà d’Enclar, segons figura en una resposta a Pere López publicada ahir al Butlletí del Consell General.



La tarifa de la plaça d’atenció diürna per cada jornada laborable i jove és de 45,38 euros. La informació que signa la ministra Judith Pallarés especifica que com en tots els casos de mesures de protecció “el servei residencial és finançat pel Govern i, per tant, és gratuït per als adolescents, sense perjudici