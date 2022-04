Andorra Telecom rep un nou atac de denegació del servei similar al de diumenge

Els servidors d’internet d’Andorra Telecom van rebre un nou ciberatac de denegació de servei similar al succeït diumenge al vespre. Els problemes al servei es van detectar passades les nou de la nit d’ahir. Els tècnics de la parapública van treballar durant la nit per mitigar l’atac informàtic. Encara no ha transcendit ni la intensitat ni a quants usuaris pot haver afectat aquest atac informàtic.



Andorra Telecom no va informar de més problemes més enllà de les afectacions esmentades. Diumenge passat entre les nou i les onze de la nit els servidors de la parapública van rebre un atac de 100