Actualitzada 13/04/2022 a les 13:03

Andbank patrocinarà Irineu Esteve per dues temporades, segons informa l'entitat en nota de premsa. El sotsdirector general de Banca País, Josep Maria Cabanes, i el fondista han formalitzat avui la signatura del conveni a la seu central d'Andbank. "Fa molt temps que patrocinem la secció d'esquí de fons de la Federació, però volíem fer palès la nostra confiança en la persona d'aquest esportista que és un bon referent i un gran exemple per al nostre país", ha manifestat Cabanes. D'altra banda, Esteve s'ha mostrat agraït i ha declarat que "suposa un estímul per poder continuar amb el treball que vam iniciar fa uns anys".