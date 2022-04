Recerca d'ous de Pasqua en dos museus del Principat

Actualitzada 12/04/2022 a les 12:46

L'Àrea de Museus i Monuments organitza aquest dissabte al Museu Nacional de l'Automòbil i al Museu Casa d'Areny-Plandolit el joc de la recerca d'ous de Pasqua, segons informa el Govern en nota de premsa. Els visitants hauran de buscar els ous de colors amagats a les sales dels museus, fent servir la vista i l'enginy. Per trobar-los hi haurà repartides pistes visuals i escrites. En aconseguir-los tots, els participants rebran ous de xocolata com a premi. L'activitat, pensada per a tots els públics, es durà a terme de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 18 hores i per participar-hi només cal adquirir l'entrada d'accés al museu a la taquilla.