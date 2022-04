Actualitzada 12/04/2022 a les 11:15

El vent de nord, que ha arribat als 130 km/h aquesta passada nit a la Tossa d'Espiolets, tindrà tendència a disminuir a mesura que avanci el dia

Avui i demà dimecres tindrem nuvolositat☁️abundant, amb️intermitents

A partir de dijous, estabilitat☀️ https://t.co/jkWn0gOPlR pic.twitter.com/Gs0MTY8jSh

La pluja podria ser la protagonista d'avui i demà. El servei de Meteorologia anuncia que durant les dues jornades predominarà la nuvolositat abundant que deixarà precipitacions intermitents i destaca que el vent del nord que ha arribat als 130 quilòmetres per hora aquesta nit a la Tossa d'Espiolets anirà disminuint segons avanci el dia. Les pluges seran inicialment febles i es poden intensificar dimecres a la tarda per la pertorbació que afectarà al Principat.L'estabilitat meteorològica es preveu a partir de dijous amb predomini del sol i pujada de temperatures. Les màximes poden arribar divendres als 21 graus a les parròquies centrals. El temps assolellat es mantindrà fins a dijous de la setmana següent, amb alguna precipitació prevista per al dimecres 20, si es compleixen els pronòstics actuals de Meteorologia.