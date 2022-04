Actualitzada 12/04/2022 a les 12:15

⚠️Nous horaris de stoplap a partir del 15/04.



Els festius intersetmanals (com aquest divendres i dilluns) l'stoplab també obre, de 9 h al 14 h.#PerTuPerTothom #SalutAndorra #GovernAndorra pic.twitter.com/1YdLV5mV70 — Govern d'Andorra (@GovernAndorra) April 12, 2022

L''stop lab' reduirà els horaris d'obertura a partir del divendres, segons publica Govern a Twitter. D'aquesta manera, l'espai habilitat a la plaça de Braus de la capital oferirà proves gratuïtes per detectar el contagi de coronavirus de dilluns a divendres de les 8 de matí a les 18.30 de la tarda i els dissabtes de 9 del matí a les 14 del migdia. A més, els festius intersetmanals, com aquest divendres i dilluns, l''stop lab' obrirà de les 9 del matí a les 14 del migdia. Els diumenges romandrà tancat. Govern recorda que per fer-se la prova no és obligatori demanar cita prèvia.