Miró pregunta per què l'AFA no va reduir els salaris el 2020

Actualitzada 12/04/2022 a les 14:23

El conseller general socialdemòcrata, Joaquim Miró, pregunta al Govern per què l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) no va reduir els salaris en el tancament de l'exercici 2020, tal com preveia la Llei 9/2020. Tanmateix, Miró demana a l'executiu com actuarà davant aquesta "il·legalitat". "L'informe del Tribunal de Comptes relatius als treballs de fiscalització de l'AFA ens mostra una vegada més unes observacions contràries al que preveu la Llei General de les Finances Públiques", destaca el PS en nota de premsa.Concretament, en la bateria de preguntes entrades avui a Sindicatura, el conseller general sol·licita el desglossament de les despeses de personal, que accedeixen a 3.305.500 euros, segons informa el partit, i exigeix explicacions sobre l'augment de salari superior al de l'IPC del director d'Assegurances, Estudis Tècnics i Processos de l'AFA.D'altra banda, Miró insisteix a repreguntar al Govern si lliurarà els comptes de Banca Privada d'Andorra al Tribunal de Comptes perquè fiscalitzi la tasca de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries d'Andorra (AREB), ja que apunten que més de la meitat dels dipòsits judicialitzats estan dipositats en el banc intervingut.