Més de 400 respostes sobre desenvolupament sostenible

Actualitzada 12/04/2022 a les 17:14

El Govern ha recollit 461 respostes en l'enquesta ciutadana sobre la implementació de l'Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), segons ha informat en un comunicat. La iniciativa es va obrir al març i està impulsada pel ministeri d’Afers Exteriors i l’equip de Participació Ciutadana del ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana. L'objectiu de l'enquesta és saber l'opinió dels ciutadans sobre l'Agenda 2030 per elaborar l'Informe Nacional Voluntari (INV) que es presentarà durant el mes de juliol davant les Nacions Unides i es mantindrà oberta fins al 30 d'abril per sumar el màxim de participació "i que l'informe sigui el més fidedigne possible", assenyala el Govern.L'enquesta s'ha de fer des de la web www.visc.ad. El Govern remarca que l'INV és un mecanisme de seguiment i revisió que tots els països de l'ONU han de fer periòdicament per recollir i explicar les iniciatives i polítiques nacionals per assolir l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i Andorra elaborarà el segon INV. El recull es nodrirà de les respostes de l'enquesta que s'ha obert al sector públic i privat i amb la participació d'actors com el Consell General, els comuns, les parapúbliques, el Raonador del Ciutadà, associacions i ONG.