Lluís Casahuga és escollit president de la Societat d'Autors

Actualitzada 12/04/2022 a les 06:09

La Societat de Gestió de Drets d’Autor (Sdadv) està presidida per Lluís Casahuga, segons va aprovar el consell d’administració el 6 de març, en substitució de Juan Diego Camuñez, i tindrà Lluís Dejuan com a vicepresident. Lluís Casahuga és guitarrista, compositor, productor i artista sonor i dels nous mitjans, segons el defineixen des de l’entitat. Casahuga va néixer a Andorra el 1987 i es va formar al conservatori superior de música de les illes Balears, on va aconseguir el títol superior en guitarra. Actualment ensenya guitarra i noves tecnologies a l’Institut de música de la capital, on ocupa el càrrec de cap de departament.