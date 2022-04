Govern i FEDA llancen una campanya per promoure l'estalvi energètic

Actualitzada 12/04/2022 a les 06:10

Govern i FEDA inicien una campanya de sensibilització per impulsar l’estalvi energètic entre els ciutadans. Es tracta de deu càpsules d’animació que difondran consells per fomentar l’estalvi en diferents àmbits, com la tria d’electrodomèstics eficients o idees per fer un ús més eficient de la cuina, la il·luminació o l’aïllament de les llars.La campanya, anomenada La Padrina Remei contra el malvat Malbarat, s’emetrà a través de la televisió, els cinemes i ràdios del país, així com a la web estalviaenergia.ad.“La transició energètica i els objectius establerts en l’àmbit internacional per reduir les emissions de CO2 passen per una disminució del consum energètic. Això no obstant, es preveu que alhora que es redueix el consum d’energia global, incrementi el consum d’electricitat, que gràcies a les seves baixes emissions, cada vegada té més pes en els àmbits de la calefacció i la mobilitat”, afirmen l’elèctrica i el Govern en el comunicat conjunt emès ahir per presentar la campanya.El Govern i FEDA volen ser exemplars aplicant mesures d’estalvi i fomentar que el teixit empresarial i tota la ciutadania en general adoptin hàbits de consum sostenible.