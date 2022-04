Espot afirma que "no es farà marxa enrere" amb la cartera de serveis

Actualitzada 12/04/2022 a les 15:05

Xavier Espot ha assegurat aquest migdia que "no es farà marxa enrere en la cartera de serveis" perquè fa molts anys que se'n parla i ha remarcat que el Govern "està obert al diàleg i a seure tantes vegades com calgui per valorar els neguits dels col·lectius i obrim la porta a una eventual modificació del reglament", en resposta a les queixes que van fer públiques els professionals sanitaris en una compareixença conjunta divendres passat. El cap de Govern ha recalcat que amb la cartera de serveis "no treiem atribucions als col·lectius, el que fem és protocolaritzar i establir límits des de la perspectiva del reemborsament públic" i que el que s'ha fixat "no vol dir que no es poden fer determinats actes si no que només fa referència als actes que reemborsa la CASS". I com a exemple ha esmentat que si un particular vol anar a un generalista i quan se li acabin les sessions de rehabilitació no vol anar a l'especialista i anar al fisioterapeuta "ho pot fer", en les declaracions que ha fet a Pal després de la presentació de la Copa del Món de BTT.Espot ha assenyalat que "tothom és lliure de fer el que vulgui" en referència a les manifestacions del Col·legi de Metges sobre la possibilitat de portar la cartera de serveis a tribunals i ha precisat que li agradaria saber "els aspectes que són susceptibles" de portar a la Justícia. Alhora que ha emfatitzat que les queixes dels professionals sanitaris "són sobre quatre o cinc coses, no en parlem de més".El cap de l'executiu ha insistit que la cartera de serveis "és una assignatura pendent des de fa molts i molts anys i una reclamació i un compromís des de fa molts mandats i tard o d'hora s'havia de tirar endavant" i que ell no volia finalitzar la legislatura "amb una nova decepció" per no aprovar-la. I ha incidit que fins ara no s'havia fet per la complexitat i la necessitat de treballar-lo des de molts àmbits "i perquè vol dir establir circuits, protocols i límits que evidentment no poden agradar a tothom ni a tots els col·lectius". Una situació que ha afirmat que té "una part de desgast que ja sabíem i crec que hem de prendre consciència tots que la cartera de serveis és necessària per millorar la qualitat del servei i per contenir la despesa en matèria de salut".El cap de Govern ha reiterat que "sempre estem oberts a dialogar" i que s'està preparant una reunió amb els representants dels col·lectius on assistirà ell mateix, el ministre de Salut i el secretari d'Estat d'Afers Europeus perquè està vinculat a aquesta planificació sanitària. I ha comentat que el text aprovat "s'ha estat dialogant, debatent i parlant amb els diferents Col·legis Professionals des de fa molts mesos però potser alguns aspiraven a un retorn que no ha tingut lloc". Espot ha indicat que hi haurà una reunió general però que també caldra "treball bilateral amb cada col·legi perquè algunes decisions que agraden a un col·legi no agraden a altres i el Govern tindrà un rol d'àrbitre i d'acabar prenent la decisió que desempati aquests conflictes entre col·legis sempre que vaig a millorar qualitat i no incrementar la despesa". Una despesa que ha recordat que pujarà per la inclusió de noves prestacions de dietistes, reproducció assistida, de disfòria de gènere i de psicologia "però hem d'intentar contenir-la perquè es finança amb els impostos de tots els ciutadans i el Govern ha de trobar molts equilibris".