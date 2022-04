Actualitzada 12/04/2022 a les 16:00

Els banders han fet públic avui un vídeo per mostrar com treballen amb un dron que es pot veure a les xarxes socials. El cos d'agents de medi ambient remarca que treballar amb les noves tecnologies "ens fa més eficaços en les nostres funcions" en referència a les tasques que fan de gestió de la fauna salvatge, la vigilància de caça i pesca, els censos d'animals, la feina de prevenció, protecció i conservació de les espècies per la biodiversitat d'Andorra.Les imatges enregistrades amb l'aparell de vol no tripulat mostren isards a la muntanya, entre d'altres animals.