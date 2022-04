El Sax Fest preestrena el primer disc de Kic Barroc

Actualitzada 12/04/2022 a les 12:30

Kic Barroc i Baptiste Herbin es van retrobar aquest dilluns a l'escenari del Centre de Congressos per oferir un dels concerts més esperats de l'Andorra Sax Fest. Al llarg de l'hora i escaig d'actuació, el públic va tenir ocasió de degustar vuit temes del seu primer àlbum del pianista andorrà Enric Bàrtumeu, àlies Kic Barroc, en l'enregistrament del qual el saxo d'Herbin va tenir un protagonisme destacat.



Bartumeu entre cançó i cançó va reivindicar la música feta des d'Andorra i el festival. "Tot el disc està composat i fet a Andorra. És una manera de reivindicar la cultura del país i el moltíssim potencial que tenim. El Sax Fest és l'exemple vivent de tot el que podem arribar a tenir. No sé si som del tot conscients però tenim els millors saxofonistes actuals i futurs del món aquí". I va aprofitar per instar al públic a donar-hi suport. "Si algú té influència per ajudar a que iniciatives com aquesta sobrevisquin, crec que li farem un favor al país”.

Una de les cançons més celebrades va ser “Mon nom”, una composició d’aire flamenc que Kic Barroc va dedicar a l’emigració “que ha aixecat el país”, i que forma part del treball.

El pianista també va convidar el nombrós públic a acudir a la presentació oficial del treball que tindrà lloc a l’Auditori Nacional d’Ordino el 21 de maig. Si la preestrena ha estat en un format reduït, piano i saxo, aquesta actuació comptarà amb un combo composat per bateria, baix i quartet de saxo, amb el mateix Baptiste i el mateix director del festival Efrem Roca.

Bartumeu va tenir unes càlides paraules d’agraïment per a Roca. “Ell va ser qui em va presentar el Baptiste, em va dir ‘no pateixis que gravarà el disc amb tu’. I jo pensava ‘és impossible’. I el va fer venir. Des de que estic vivint a Andorra, l’Efrem és una referència molt gran. M’ha obert la visió que es pot viure a Andorra i fer música de qualitat i projectes interessants”.

El concert es va tancar amb una peça en solitari d’Herbin, amb una tècnica espectacular, i un homenatge a Thelonius Monk, coincidint amb el quarantè aniversari de la seva mort.