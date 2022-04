Cada plaça del centre residencial de joves costarà 269 euros per dia

Actualitzada 12/04/2022 a les 11:39

Afers Socials fixa en 269,42 euros per dia per adolescent el preu de cada plaça d'atenció d'internament del Centre residencial d'educació intensiva (CREI) que s'ha habilitat als espais de l'antiga residència Solà d'Enclar, segons figura en una resposta a Pere López publicada al Butlletí del Consell General. La tarifa de la plaça d'atenció diürna per cada jornada laborable i jove és de 45,38. La informació que signa la ministra Judith Pallarés especifica que com en tots els casos de mesures de protecció "el servei residencial és finançat pel Govern i, per tant, és gratuït per als adolescents, sense perjudici de l'obligació dels progenitors o de les persones que en tinguin atribuïda la tutela o la guarda de participar en el finançament". I en el cas del servei de dia s'assenyala que és de copagament. El cost general s'estima en 786.707,35 euros per a l'atenció residèncial i de 56.040,36 euros per al servei de dia.Pallarés respon a les qüestions plantejades pel president del grup socialdemòcrata que el CREI tindrà una capacitat màxima de 19 places de servei residencial i 16 d'atenció de dia i que només està destinat a persones que tinguin "residència legal a Andorra i actualment no hi ha possibilitat d'acollir persones de fora". La titular d'Afers Socials explica que l'ingrés al centre residencial l'ha d'autoritzar el batlle competent de la jurisdicció de menors amb la proposta tècnica prèvia efectuada pel Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i aprovada també per la Comissió d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. I quan es tracti d'ingressos de servei de dia la decisió per als menors d'edat correspon a aquesta mateixa comissió i si es tracta de majors d'edat és responsabilitat és de "la persona titular del ministeri competent en màteria d'afers socials, d'acord amb la disponibilitat de places, l'edat dels adolescents o joves i les serves característiques personals i socials".Afers Socials detalla que al servei residencial poden accedir adolescents de 12 a 18 anys "en situació de desemparament que presentin alteracions de la conducta recurrents o addiccions que posin en perill la seva integritat o la de terceres persones". I el servei diürn està destinat a adolescents i joves d'entre 12 i 21 anys amb la mateixa situació que els que hi estiguin internats "però que per la seva gravetat no requereixen un acolliment residencial".Judith Pallarés destaca que s'ha escollit un model de gestió indirecta dels serveis públics fent una concessió a un tercer que aporta els mitjans per a la prestació perquè el CREI "és considerat un centre de complexitat elevada per les característiques dels adolescents i joves que atén". I incideix que el Govern "reté les facultats de vigilància i contorl necessàries per assegurar la bona marxa del recurs". Per això, es supervisarà el desenvolupament correcte dels serveis amb un seguiment del funcionament del centre que es concreta des del Servei d'Inspecció Social i Sociosanitària i amb una comissió interdisciplinària creada específicament i de la que formen part la direcció del CREI, la direcció del departament d'Infància, Adolescència i Joventut i representants dels ministeris d'Educació, Salut i Interior.La resposta d'Afers Socials especifica la ràtio de personal fixada per a cada xifra d'adolescents ingressats que comença per 5 educadors socials i 6 auxiliars per al mínim de 8 internats fins a 9 educadors socials i 11 auxiliars quan s'arribi al màxim de 19 joves residint al centre. Per al servei de dia hi ha d'haver 1,6 educadors socials per al mínim de 5 joves i s'eleva fins a 2 educadors socials i 1,6 auxiliars si s'assoleix el límit de 15 joves.El Govern informa a Pere López que es pot intervenir en el CREI si hi ha incompliments per part de l'entitat adjudicatària i que aquesta té l'obligació de presentar informes periòdics, una memòria anual detallada i "s'ha previst una primera fase de valoració, que s'iniciarà el primer dia de la prestació dels serveis amb una durada d'un any".