Retirada de més productes Kinder

Actualitzada 11/04/2022 a les 11:48

La retirada de productes Kinder que es va anunciar la setmana passada s'amplia amb la recomanació de no consumir cap dels articles dels lots fabricats a la fàbrica d'Arlon, a Bèlgica, segons ha informat Salut aquest matí. L'Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn del ministeri exposa que les autoritats belgues han decidit retirat tots els articles manufacturats en aquesta instal·lació per l'alerta alimentària mundial pels casos de salmonel·losi vinculats al consum d'aquests productes de xocolata.Els productes fets en aquesta fàbrica que s'han de retirar són: Kinder schokobons des de 46 a 500 grams, els del mateix tipus whit de 200 i 300 grams; els kinder sorpresa en packs i en les varietats maxi Frozen, Natoons, Nadal, Pitufos, i el de 6 unitats edició de Nadal. També els mini eggs avellana, cacau i llet i els mix, els happy moments en tots els formats i el Kinder mix guardiola, peluix, bossa, panera, caseta calendari, galleda i cotxe.Salut recalca que si s'han consumit aquests productes i es tenen símptomes compatibles amb la salmonel·losi, com diàrrea i o vòmits acompanyats de febre i mal de cap s'ha de contactar amb el metge referent "i indicar-li els fets".