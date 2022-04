Quatre homes arrestats per baralles

Actualitzada 11/04/2022 a les 12:48

La policia ha detingut aquesta setmana passada quatre homes per baralles, segons informen al balanç policial. El dimecres van arrestar un no resident de 22 anys al Pas de la Casa acusat d'un delicte contra la integritat física i moral per ser el presumpte autor d'una baralla a l'exterior d'un local d'oci al Pas de la Casa. Els agents policials van rebre l'avís a les 1.59 hores quan l'arrestat va agredir a una altra persona donant-li un cop de puny al rostre. Tanmateix, el dijous a les 16.18 hores un resident de 42 anys va ser arrestat per causar a una altra persona una ferida sagnant al llavi que va requerir tres punts de sutura. El mateix dia a les 21.40 hores la policia va detenir un home resident de 63 anys a Andorra la Vella acusat de donar diversos cops de puny durant una discussió a la via pública amb un altre implicat.Finalment, els agents van ser requerits a les 4.30 hores de la matinada a un domicili del Pas de la Casa per aldarulls. En arribar al lloc dels fets els agents van trobar dues dones molt alterades que els hi van explicar que el detingut, que és la parella d'una d'elles, havia tingut un comportament agressiu i llençat de forma violenta a terra a les dues dones i a un amic després d'haver sortit de festa. L'home, un resident de 28 anys, va ser finalment detingut com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i contra la funció pública, ja que va oposar resistència en ser controlat pels agents.Una turista de 50 anys va ser detinguda el dijous per agredir a la seva parella. Els agents van rebre l'avís a les 4.23 hores de la matinada en un hotel de Soldeu, després que una discussió de parella derivés a una agressió de l'arrestada envers la seva parella. La policia acusa la dona d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic.