Lluís Casahuga és escollit president de la Societat d'Autors

Actualitzada 11/04/2022 a les 11:19

La Societat de Gestió de Drets d'Autor (SDADV) està presidida per Lluís Casahuga, segons va aprovar el consell d'administració el 6 de març en substitució de Juan Diego Camuñez, i tindrà Lluís Dejuan com a vicepresident.Lluís Casahuga és guitarrista, compositor, productor i artista sonor i dels nous mitjans, segons el defineixen des de l'entitat. Casahuga va néixer a Andorra el 1987 i es va formar al Conservatori Superior de música i dansa de les Illes Balears, on va aconseguir el Títol Superior en Guitarra. La seva formació també inclou un postgrau en sonologia aplicada a la composició musical i un màster en composició electroacústica que va fer la Centre Superior de Enseñanza Musical Katrina Gurska de Madrid Des del 2008 és professor de música i ara ensenya guitarra i noves tecnologies a l'Institut de Música de la capital, on ocupa el càrrec de cap de departament des del 2016.L'entitat destaca que tenir al capdavant de l'SDADV Casahuga "és una decisió cabdal perquè el col·lectiu pugui continuar perseguint els seus objectius, el de salvaguardar el respecte envers els drets d'autor i drets veïns als drets d'autor i el de promoure la cultura i la creació en general a Andorra" per la llarga trajectòria professional del nou president.