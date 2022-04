La importació de carburants puja un 30% en un any

Actualitzada 11/04/2022 a les 10:24

Les importacions de carburants segueixen a l'alça en comparació amb les xifres de l'any passat com a conseqüència de la reactivació econòmica i de l'arribada de turistes. El creixement del març ha estat del 41,1% respecte al total del mateix mes del 2021 en passar de12,3 milions de litres de l'any passat a 17,3 aquest any, segons publica Estadística. Aquest augment eleva l'entrada d'hidrocarburs en els últimes dotze mesos un 29,9%, ja que des de l'abril del 2021 fins al març passat es van importar 167,26 milions de litres i en el mateix període un any abans van ser 128,7 milions.El recull d'Estadística indica que l'acumulat del primer trimestre puja un 36,8%, amb 49,2 milions de litres mentre que de gener a març del 2021 la suma va assolir 36 milions de litres. El major increment del març s'ha registrat en el gasoil de locomoció, amb una variació del 54,7%, en passar de 5,3 a 8,2 milions de litres, mentre que en el conjunt del primer trimestre es va importar un 75,8% més de gasolina sense plom que en el mateix període del 2021 i en la suma dels últims dotze mesos el creixement més alt també és el de la benzina amb un 58,5% per sobre dels dotze mesos anteriors.