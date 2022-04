Actualitzada 11/04/2022 a les 18:45

Atenció ciclistes !

Des de l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres @COEX, del Ministeri de Territori i Habitatge, estem treballant aquests dies per poder obrir la carretera del Coll de la Gallina dimecres a la tarda. @GovernAndorra @Mobilitat_AND @comusantjulia pic.twitter.com/pGNZSyJWwe — COEX (@COEX_Andorra) April 11, 2022

L'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) preveu restablir la circulació per la carretera del Coll de la Gallina de Sant Julià de Lòria el dimecres, segons informa Govern en un comunicat de premsa. L'objectiu del cos és reobrir la via, que resta tancada tota la temporada hivernal, abans del període festiu de Setmana Santa. Per tal d'acomplir-ho els equips del COEX estan treballant per acabar de treure la neu que queda a la carretera i netejant alhora la calçada i les cunetes per reobrir la carretera amb la màxima seguretat possible.