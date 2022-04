Formació per als nous agents penitenciaris

Actualitzada 11/04/2022 a les 18:15

El ministre Josep Maria Rossell ha presidit avui la cerimònia d'obertura del curs formatiu de la 31a promoció d'agents penitenciaris. Tal com informa Govern, la promoció està formada per dos futurs agents penitenciaris que han superat el procés selectiu i que inicien ara la formació. L'home i la dona seran formats durant set mesos en continguts especialitzats, com tir, intervenció, legislació o primers auxilis. Un cop els agents hagin finalitzat la formació i el tutoratge per tots els departaments, que preveuen que serà al novembre, entraran oficialment al cos per un període de prova d'un any. Amb la seva entrada el centre penitenciari comptarà amb 62 efectius uniformats.L'acte d'inauguració ha tingut lloc a Meritxell i ha comptat amb la participació del director del centre penitenciari, Miquel Àngel Val, el secretari d'Estat de la cartera, Joan León, i el director adjunt del cos, Oriol Magrinyà.