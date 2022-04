La Batllia haurà de certificar que la persona porta un mínim de dos anys fent el trànsit

Les persones transgènere podran modificar el sexe al registre civil a partir dels 18 anys i sense necessitat d’haver de passar per una operació. Així ho especificarà el nou codi de família a través d’una esmena presentada per DA. No serà possible, per tant, fer el canvi abans de la majoria d’edat, encara que els pares hi estiguin d’acord. Per fer la modificació, caldrà, per jurisdicció voluntària, que la Batllia emeti un certificat que asseguri que la persona porta un mínim de dos anys fent el trànsit, ja sigui a través de tractaments hormonals, amb el canvi de nom o

