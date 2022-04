El PS pregunta per la inversió prevista a Andorra Telecom per evitar els ciberatacs

Actualitzada 11/04/2022 a les 14:35

⚠️Un atac de denegació de servei, està afectant la connexió a internet des de casa i des del mòbil. — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) April 10, 2022

El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny pregunta al Govern quina és la inversió prevista a Andorra Telecom per a intentat evitar que tornin a repetir-se ciberatacs com el que es va rebre ahir a la nit.Per conèixer els detalls de l'atac Padreny ha entrat avui una bateria de 14 preguntes escrites al Govern. Concretament, el conseller general s'interessa per conèixer l'hora en què es va produir el ciberatac, la seva durada, com es va solucionar, les conseqüències cap als usuaris i cap a Andorra Telecom o si ha tingut afectació a algun servei públic essencial. El PS també pregunta si l'atac d'ahir va ser de denegació de servei (DDoS) del mateix tipus i grandària que els darrers, que van succeir el 21 i 22 de gener, o si era similar al del 24 de gener. A part, el partit també vol saber quants se n'han registrat aquest any, la seva tipologia i quins recursos s'hi destina per solucionar-los.Finalment, el PS pregunta pel paper de l'Agència de Ciberseguretat i l'Equip de Resposta de Referència del Principat en l'atac d'ahir i quins són els protocols i procediments d'actuació d'Andorra Telecom i l'Agència de Ciberseguretat en aquests casos.La xarxa d'internet d'Andorra Telecom va començar a donar problemes a les 21 hores d'ahir a la nit. Segons va informar l'empresa a través de Twitter, la connexió des de casa i des del mòbil es va veure afectada per un atac de denegació de servei.