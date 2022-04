Dues visions contraposades

Les opinions dels votants que va poder recollir ahir el Diari a l’ambaixada reflecteixen la divisió política que travessa el país veí del nord.

Desenes de residents gals feien cua ahir al migdia a l’ambaixada francesa per votar en la primera volta de les eleccions presidencials. Poc menys de 2.500 electors, segons van informar al Diari fonts de l’ambaixada, estaven cridats a les urnes per decidir qui serà el pròxim cap d’estat de la República Francesa i copríncep laic d’Andorra.



A diferència de les darreres eleccions presidencials, en què l’ambaixada va habilitar un punt de votació al Pas de la Casa per als residents a Canillo i Encamp, aquest any tots els ciutadans inscrits al cens francès van haver de dipositar el seu vot a