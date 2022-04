Coopalsa prova un autobús elèctric

Actualitzada 11/04/2022 a les 15:54

La companyia de transport Coopalsa està fent una prova pilot amb un autobús cent per cent elèctric. El vehicle fa avui el trajecte de la línea regular 5, demà estarà al recorregut de la 6 i dimecres, el de la 2, segons ha informat la companyia.L'objectiu de la prova és "conèixer el funcionament d’un autobús no contaminant per les carreteres del país i saber quins són els avantatges i els inconvenients d’aquestatecnologia, tant en prestacions com de rendiment, indica Coopalsa. El vehicle utilitzat és un prototip de color blau, i no taronja com la resta d'autobusos, i porta rètols que l'identifiquen com a bus 100% elèctric i endollable, especifica la companyia.