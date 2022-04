Controlada una conductora amb una taxa de 3,66 d'alcohol

Actualitzada 11/04/2022 a les 12:53

Una conductora resident de 32 anys va ser detinguda el dijous en donar una taxa d'alcoholèmia de 3,66 g/l en un control específic de la policia, segons informa el balanç policial setmanal. La prova de detecció es va efectuar a les 21.35 hores i s'acusa a l'arrestada d'un delicte contra la seguretat del trànsit.Nou persones més han estat detingudes aquesta setmana per conduïr sota els efectes de l'alcohol. El divendres els agents van controlar un resident de 23 anys que, en una parada rutinària de circulació a les 3.08 hores de la matinada, va fer cas omís de les indicacions dels agents. Finalment, en ser aturat, l'implicat va donar una taxa de 1,32 g/l en alcoholèmia i positiu en la prova de tòxics de salivar. A més, el detingut portava un gram d'haixix. La policia l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit i contra la funció pública per desobediència. En un control específic realitzat el dissabte a les 21.48 hores un turista d 31 anys va ser detingut per marcar una taxa de 1,98 g/l, donar positiu en la prova de tòxics de salivar i transportar 0,3 grams de cocaïna.