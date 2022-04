Campanya de Govern i FEDA per l'estalvi energètic

Actualitzada 11/04/2022 a les 13:44

Govern i FEDA inicien una campanya de sensibilització per impulsar l'estalvi energètic. Es tracta de deu càpsules d'animació que acostaran a la ciutadania consells per fomentar l'estalvi en diferents àmbits, com la tria d'electrodomèstics eficients o idees per fer un ús més eficient de la cuina, la il·luminació o l'aïllament de les llars. La campanya, anomenada "la Padrina Remei contra el malvat Malbarat" s'emetrà a través de la televisió, els cinemes i ràdios del país, així com a la web estalviaenergia.ad.