Andorra Telecom pateix un atac DDoS que deixa usuaris sense connexió

Actualitzada 11/04/2022 a les 06:06

La xarxa d’Andorra Telecom va patir ahir a la nit un atac de denegació de servei, conegut com a DDoS, que va deixar alguns usuaris sense accés a internet. Segons van confirmar fonts de la parapública al tancament d’aquesta edició, l’atac no tindria cap tipus de relació amb els creadors de contingut a YouTube afincats al Principat.Andorra Telecom va informar pels volts de tres quarts d’11 de la nit mitjançant el seu compte oficial a Twitter que un atac de denegació de servei estava afectant la connexió a internet “des de casa i des del mòbil”. Fonts de l’empresa van informar que els experts informàtics treballaven per repel·lir l’atac i restablir la normalitat a la xarxa.A finals de gener d’aquest any Andorra Telecom va patir una sèrie d’atacs DDoS que tenien un objectiu clar: interferir en les emissions en directe dels youtubers residents al país. En aquella sèrie d’ofensives els hackers van enviar de manera coordinada i des de múltiples ordinadors ubicats en diverses zones geogràfiques d’arreu del món una gran quantitat de trànsit brossa que va saturar en poc temps la xarxa d’Andorra Telecom. Aquells fets encara estan sota investigació.